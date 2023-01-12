В Узбекистане из-за сильных морозов приостановили работы газовых заправок

- Узбекистан, общество
- 16:06, 12 января 2023
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CentralAsia (UZ) - В связи с сохраняющимися низкими температурами в Узбекистане наблюдается снижение давления газа в газопроводах, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
По этой причине сокращены объёмы поставок природного газа некоторым крупным промышленным предприятиям, а работа газовых автозаправок временно приостановлена.
«Принимаются меры по доставке природного газа в первую очередь населению, электрогенерирующим предприятиям и объектам социальной сферы», — говорится в сообщении.
Для удовлетворения спроса на автомобильное топливо увеличены объёмы реализации бензина и дизеля, в том числе за счёт резервов, добавили в министерстве.
В Минэнерго рекомендовали пользоваться общественным транспортом, без крайней необходимости не выходить на улицу, а также экономно использовать электричество и газ.