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В Узбекистане из-за сильных морозов приостановили работы газовых заправок
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В связи с сохраняющимися низкими температурами в Узбекистане наблюдается снижение давления газа в газопроводах, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

По этой причине сокращены объёмы поставок природного газа некоторым крупным промышленным предприятиям, а работа газовых автозаправок временно приостановлена.

«Принимаются меры по доставке природного газа в первую очередь населению, электрогенерирующим предприятиям и объектам социальной сферы», — говорится в сообщении.

Для удовлетворения спроса на автомобильное топливо увеличены объёмы реализации бензина и дизеля, в том числе за счёт резервов, добавили в министерстве.

В Минэнерго рекомендовали пользоваться общественным транспортом, без крайней необходимости не выходить на улицу, а также экономно использовать электричество и газ.

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