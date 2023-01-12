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От -3 до -25. Какая погода сегодня в столицах стран Центральной Азии?

CentralAsia (CA) -  В странах Центральной Азии последние дни наблюдаются сильные морозы – температура воздуха ночью снизилась до -20 градусов.

Наименьшая температура в Астане: днем -20…-22 градус, ночью -23…-25 градуса.

Теплее всего в Ашхабаде: днем -2…-4, ночью -8…-10.

Резкие морозы почувствовали минувшей ночью жители Душанбе – с -5…-7 температура снизилась до -18…-20.

По прогнозам синоптиком, морозы продержатся еще несколько дней, затем начнется потепление.

Какая погода была в столицах стран Центральной Азии с начала января днем?

Какая погода была в столицах стран Центральной Азии с начала января ночью?

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