От -3 до -25. Какая погода сегодня в столицах стран Центральной Азии?
- Азия и мир, погода
- 16:13, 12 января 2023
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CentralAsia (CA) - В странах Центральной Азии последние дни наблюдаются сильные морозы – температура воздуха ночью снизилась до -20 градусов.
Наименьшая температура в Астане: днем -20…-22 градус, ночью -23…-25 градуса.
Теплее всего в Ашхабаде: днем -2…-4, ночью -8…-10.
Резкие морозы почувствовали минувшей ночью жители Душанбе – с -5…-7 температура снизилась до -18…-20.
По прогнозам синоптиком, морозы продержатся еще несколько дней, затем начнется потепление.
Какая погода была в столицах стран Центральной Азии с начала января днем?
Какая погода была в столицах стран Центральной Азии с начала января ночью?
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