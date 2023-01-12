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В России выявили первый случай заражения штаммом COVID «кракен»

CentralAsia (CA) -  В России зарегистрирован первый случай заболевания новым подвариантом омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, получившим название «кракен» и отличающимся большей заразностью, заболевший выявлен в Пензенской области, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Первый случай заражения вирусом субварианта «омикрона» - XBB.1.5 «кракен» был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2», - говорится в сообщении.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что в настоящее время в РФ установлена широкая линейка разновидностей штамма «омикрон», но доминирующей остается линия ВА.5. Вариант «дельта», который получил широкое распространение во второй половине 2021 года, в единичных случаях выявлялся осенью 2022 года. «Иные штаммы в последние месяцы зафиксированы не были», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что новый подвариант коронавируса «кракен» характеризуется высокой заразностью, однако течение заболевания оценивается как легкое.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что подвариант XBB.1.5, предположительно, может спровоцировать рост заболевания ковидом.

«Основываясь на своих генетических характеристиках и оценках ранних темпов роста, XBB.1.5 может способствовать увеличению заболеваемости», – заявили в начале января в ВОЗ, основываясь на данных, полученных в основном из США.

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