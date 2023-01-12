В Узбекистане из-за морозов на компрессорных станциях наблюдаются остановки, — «Узбекнефтегаз»

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на газоперекачивающих агрегатах компрессорных станций нефтегазодобывающих управлений и заводов наблюдаются аварийные остановки. Они вызваны замерзанием шаровых кранов и трубопроводов, а также перебоями в электросистеме, сообщила пресс-служба компании «Узбекнефтегаз».

В среду аварийно остановились три газоперекачивающих агрегата на компрессорной станции «Шимолий Нишон» Шуртанского нефтегазодобывающего управления (НГДУ), а также агрегаты на компрессорных станциях №2 на месторождениях «Зеварда» и «Денизкуль» Мубарекского НГДУ.

Для недопущения сокращения добычи газа с месторождений, передаваемых на компрессорную станцию «Шимолий Нишон», была проведена перегрузка газа на станцию «Шуртан-2» и увеличены мощности газоперекачивающих агрегатов на этой станции.

Заново введены в эксплуатацию газоперекачивающие агрегаты №200 компрессорной станции №2 «Зеварда» и агрегаты №300 и №400 станции «Шимолий Нишон». На момент сообщения велась работа по запуску агрегата №200 компрессорной станции «Денизкуль».

В целях обеспечения бесперебойной и стабильной работы компрессорных станций и технологических установок в период сильных морозов — с 9 по 14 января на месторождениях и технологических объектах созданы оперативные штабы, говорится в сообщении.