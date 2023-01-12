Умер бывший первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР Рафик Нишанов

Рафик Нишанов

CentralAsia (UZ) - В возрасте 96 лет скончался бывший первый секретарь ЦК компартии Узбекистана, экс-министр иностранных дел Узбекской ССР Рафик Нишанов. Об этом сообщают местные СМИ.

Рафик Нишанов родился 15 января 1926 года. Член КПСС с 1949 года. Окончил Ташкентский педагогический институт по специальности «учитель истории». Кандидат исторических наук. С 1942 года – колхозник колхоза «Чирчик» Бостанлыкского района Ташкентской области. В 1943 году – секретарь исполкома Газалкентского поссовета Бостанлыкского района. С 1944 года – инструктор, второй секретарь Бостанлыкского райкома комсомола. В 1945-1950 годах служил в рядах советской армии.

С 1951 года на партийной работе. Инструктор, заведующий отделом, секретарь Октябрьского райкома КП Узбекистана Ташкента. В 1956 году становится заведующим одного из отделов Ташкентского горкома КП Узбекистана. С 1959 году – секретарь Октябрьского райкома КП Узбекистана города Ташкента. С 1962 года председатель Ташкентского горисполкома. С 1963 года – секретарь по идеологии, член бюро ЦК КП Узбекистана.

В 1970 году переходит на дипломатическую работу. Указом президиума Верховного совета СССР был назначен послом СССР в Шри-Ланке и по совместительству в Мальдивской Республике. С 1978 года посол СССР в Иордании. В 1985 году Рафик Нишанов возвращается в республику, где был назначен министром иностранных дел Узбекской ССР.

С 9 декабря 1986 года по 9 апреля 1988 года – председатель президиума Верховного совета Узбекской ССР, одновременно с 29 июня 1987 года по 24 мая 1988 года – заместитель председателя президиума Верховного совета СССР.

C 12 января 1988 года по 23 июня 1989 года – первый секретарь ЦК компартии Узбекистана, одновременно с 24 мая 1988 года по 25 мая 1989 года – член президиума Верховного совета СССР. С июня 1989 года по сентябрь 1991 года был председателем совета национальностей Верховного совета СССР. Многим людям того поколения он запомнился своим умелым председательствованием на пленарных заседаниях Верховного совета СССР.

С сентября 1991 года советник президента СССР. В 2012 году в Москве, а в 2021 году в Ташкенте на узбекском и русском языках были изданы книга его воспоминаний «Дарахтлар буронгача яшнайди» – «Деревья зеленеют до метелей».

Неоднократно награждался орденами и медалями СССР и России. В советское время был удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры Узбекской ССР». В январе 2021 года президент России Владимир Путин наградил бывшего первого секретаря ЦК компартии Узбекистана Рафика Нишанова орденом Александра Невского.

Рафик Нишанович был единственным первым секретарем ЦК КП союзной республики, который никогда не избирался членом ЦК КПСС.