Опасная фармацевтическая промышленность Центральной Азии, - The Diplomat

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - Фармацевтическая промышленность Центральной Азии остро нуждается в реформах, пишет The Diplomat.

За последние два месяца в Самарканде (Узбекистан) скончались восемнадцать детей (после количество возросло до 20), употреблявших фармацевтические сиропы и таблетки от кашля «Док-1 Макс» индийского производства. Предположительная причина смерти — почечная недостаточность.

Ещё в октябре 2022-го смерть от препарата зафиксировали в Западной Африке, в связи с чем в тот же месяц ВОЗ выпустила официальное предупреждение касательно препарата. Но, несмотря на это, в Узбекистане «Док-1 Макс» и другие индийские лекарства от кашля были доступны до 22 декабря. Источник сообщает, что из-за этого число смертей, связанное с препаратами, может быть выше.

Популярный узбекский блогер Никита Макаренко задал вопрос чиновникам здравоохранения Узбекистана относительно официального игнорирования предыдущего предупреждения ВОЗ, но в слабом отношении чиновников здравоохранения Узбекистана к фармацевтической промышленности страны нет ничего нового, пишет издание.

Подобные случаи не новы для Узбекистана. В 2021 году в узбекском Ангрене девушка погибла от «Цефтриаксона», инъекционного антибиотика. Хотя препарат вводится под наблюдением врача, девушка получила его от родственника, не имеющего медицинского образования. В 2021 году в республике от препарата умерли три человека. Несмотря на отсутствие доступных статистических данных правительства Узбекистана, вероятно, есть другие случаи смерти детей и взрослых, которые могут быть связаны с неправильным введением инъекционных антибиотиков.

Иллюстративное фото

Меж тем «Цефтриаксон» по-прежнему широко доступен в узбекистанских аптеках. Ситуация с «Док-1 Макс» и антибиотиками вроде «Цефтриаксона» отражает тревожные тенденции в фармацевтическом секторе, характерные для всей Центральной Азии, утверждается в публикации.

В чём причины таких казусов? В The Diplomat считает, что сектор здравоохранения Центральной Азии страдает от нехватки инвестиций, плохо обученного персонала и устаревшего оборудования. Помимо этих проблем, лечение в больницах и клиниках стоит дорого, поэтому многие жители региона прибегают к домашнему лечению.

Фармацевтическая промышленность состоит из государственных и частных аптек, зачастую работающих без надзора. В Узбекистане более 901 различных лекарств можно купить без рецепта. В Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане доступ к антибиотикам без рецепта и чрезмерное их использование привели к повышению устойчивости к противомикробным препаратам.

В 2019 году Туркменистан запретил продажу антибиотиков в частных аптеках, но с ограниченным доступом к информации и данным из страны трудно определить эффективность этой политики. Точно так же Узбекистан в 2019 году попытался ограничить продажу антибиотиков без рецепта, но реализация и обеспечение соблюдения этой инициативы не увенчались успехом, о чем свидетельствует гибель детей в Ангрене в 2021 году. Доступ к лекарствам без рецепта в Узбекистане стал настолько широко известен, что об этом недвусмысленно упоминается в популярных туристических гидах.

Простота доступа к лекарствам без руководства врача не только создает устойчивость к противомикробным препаратам и ставит под угрозу здоровье людей, но и представляет собой альтернативу незаконному употреблению наркотиков, пишет The Diplomat.

Во всех государствах Центральной Азии действуют строгие законы о наркотиках и незаконном обороте наркотиков, предусматривающие несколько лет тюрьмы для потребителей и продавцов. С годами, когда доступ к таким наркотикам, как марихуана и опиум, уменьшился, потребители наркотиков искали альтернативные способы получить кайф с помощью фармацевтических препаратов. The Diplomat пишет, что эта наркомания увеличилась по всей Центральной Азии, даже наркотики доступны без рецепта. Несмотря на строгое соблюдение законов на национальном уровне, правоприменение со стороны фармацевтов ограничено. Частные аптеки часто позволяют покупателям приобрести любое доступное лекарство.

Например, в Казахстане почти 200 аптек наказаны за продажу наркотиков без рецепта или лекарств не допущенных к продаже в стране с 2019 года. Даже при явном пресечении нарушений аптеки продолжают нелегально продавать наркотики без рецепта. Ситуация еще более остра в Туркменистане и Узбекистане: в туркменских новостных агентствах часто появляются статьи, предостерегающие от употребления трамадола среди студентов. Аналогичная ситуация и в Узбекистане, где люди, особенно студенты, рассматривают трамадол как простой и дешевый способ получить кайф. Популярные блоггеры продемонстрировали злоупотребление фармацевтическими препаратами, подчеркнув большое количество мусора, выбрасываемого за пределами аптек, пишет издание.

Еще одной опасной тенденцией в фармацевтической отрасли Центральной Азии является широкое присутствие поддельных и просроченных лекарств. Поскольку цены на лекарства, особенно для лечения хронических заболеваний, таких как диабет, выросли, поддельные лекарства наводнили рынок. По оценкам, только в Казахстане 10% -12% всех лекарств являются поддельными. Власти Кыргызстана и Таджикистана часто сообщают о рейдах в аптеках, подозреваемых в продаже просроченных или поддельных лекарств. В Узбекистане даже были обнаружены склады, производящие поддельные лекарства. Тем не менее, огромное количество нерегулируемых государственных и частных аптек делает почти невозможным остановить все эти нарушения в области здравоохранения.

Авторы статьи считаю, что фармацевтическая промышленность Центральной Азии остро нуждается в реформе. По мере того, как сектор здравоохранения региона восстанавливается после пандемии COVID-19, он должен продолжать уделять внимание снижению рисков для здоровья. Однако пока что большинство реформ в этом секторе носят чисто косметический характер. Например, в Казахстане уже подготовлены изменения на 2023 год с возможным закрытием всех киосков и мелких аптек. Казахстан пытается принять то, что чиновники называют «европейским стандартом», который требует определенных пространственных размеров для аптек. Однако этот «европейский стандарт» не требует никаких новых стандартов безопасности. Пока не будут проведены реальные реформы и правоприменение на всех уровнях, люди, живущие в Центральной Азии, будут постоянно подвергаться риску причинения вреда индустрией, призванной улучшать и спасать жизни.