МИД России сообщил о трудностях у ОДКБ из-за отказа Армении принимать учения

CentralAsia (CA) - Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ Армении проводить у себя учения ОДКБ в текущем году создает определенные трудности для государств—членов организации.

«Хотела бы напомнить, что и в прошлом году Минобороны Армении не выделяло воинский контингент для участия в совместных учениях ОДКБ в Казахстане. Это, безусловно, создает определенные трудности для союзников, вынуждая перекраивать уже согласованные по линии военных ведомств планы»,— сказала Захарова на брифинге МИД РФ.

Представитель МИД отметила, что в этом решении Армения, очевидно, исходит из приоритетных задач, которые стоят перед ее вооруженными силами, принимая во внимание текущую обстановку. «Полагаем, в итоге будут найдены оптимальные решения по организации в этом году эффективной подготовки миротворцев ОДКБ»,— добавила Захарова.

10 января Армения проинформировала ОДКБ о «нецелесообразности» проведения в стране учений организации «Нерушимое братство-2023». В Кремле заявили, что «будут прояснять детали позиции Армении», но подчеркнули, что Ереван остается «очень близким союзником» Москвы.

В сентябре 2022 года Армения отказалась участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане. Решение приняли в связи с эскалацией с Азербайджаном. В 2022 году отношения между Арменией и Азербайджаном неоднократно обострялись. Стороны обвиняли друг друга в обстрелах. 12 декабря Лачинский коридор — единственный горный маршрут, соединяющий Нагорный Карабах и Армению — закрыли для проезда из-за протеста граждан Азербайджана. 30 декабря Армения обратилась в Международный суд ООН, чтобы обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор.