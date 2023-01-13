Монголия виртуально участвовала в Индо-Тихоокеанском бизнес-форуме 2023 года, — посольство США

Ричард Л. Буанган

CentralAsia (MNG) - Государственные чиновники Монголии и члены Американской палаты Монголии, к которым присоединился посол США Ричард Л. Буанган, приняли виртуальное участие в пятом Индо-Тихоокеанском бизнес-форуме 12 января 2023 года.

Индо-Тихоокеанский бизнес-форум (IPBF) — это главное государственно-частное мероприятие правительства США, направленное на продвижение торговли, инвестиций и экономического сотрудничества между Соединенными Штатами и их партнерами, включая Монголию, во всем Индо-Тихоокеанском регионе.

Это событие продемонстрировало, что Индо-Тихоокеанский регион — это больше, чем просто географическое обозначение.

«Это также коллектив государств, приверженных демократическим, высоким стандартам и ценностям свободного рынка», — сказал посол Буанган. «Форум 2023 года подчеркивает неизменную приверженность Соединенных Штатов и наших партнеров, включая Монголию, процветающему, взаимосвязанному Индо-Тихоокеанскому региону».

В этом году IPBF, проведенный в партнерстве с правительством Японии, был посвящен теме «Инклюзивный и устойчивый рост» и включал в себя мощную виртуальную программу для участников из США, Монголии и стран Индо-Тихоокеанского региона и всего мира.

Виртуальные функции включали общение с другими посетителями, взаимодействие с государственными и отраслевыми организациями в виртуальном выставочном зале и доступ к пленарным заседаниям с высокопоставленными государственными чиновниками и руководителями частного сектора.

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