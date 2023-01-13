Жавхлан Болд

CentralAsia (MNG) - Монголия становится первым эмитентом с рейтингом «В» из Азиатско-Тихоокеанского региона, который успешно выйдет на международные долговые рынки в 2023 году.

Флагманская Новая политика восстановления Монголии обеспечила устранение риска дефолта в стране, заявил министр финансов страны.

На брифинге для прессы Жавхлан Болд сказал, что благодаря реализации Новой политики восстановления в стране дефицит бюджета сократился на 60%, экспорт увеличился, а экономический рост на конец 2022 года оценивается в 4%, что выше его соседние страны и возвращение к допандемическим уровням.

Это произошло благодаря мерам по регулированию долга, принятым в 2020 и 2021 годах, что позволило стране погасить свой долг по облигациям «Чингис» в размере 136,6 млн долларов США в декабре 2022 года. Банк развития Монголии также активизировал погашение кредитов, обеспечив, чтобы финансовое состояние государственного бюджета не станет препятствием для своевременного погашения облигации «Самурай».

Комментируя, министр финансов сказал: «экономические перспективы на 2023 год являются положительными, [и поэтому] иностранные инвесторы доверяют нашему правительству и нашему управлению внешним долгом. В эти трудные времена, когда пандемия Covid-19 оказывает негативное влияние на мировую экономику, инфляция во всем мире резко растет, война между Россией и Украиной и политика Китая по борьбе с коронавирусом осложняют ситуацию, кредитный рейтинг Монголии имеет «стабильный прогноз»».

Экономические показатели показывают, что, несмотря на глобальное замедление торговли во время пандемии Covid-19, богатая углем страна неуклонно наращивала свой экспорт во всем мире, включая экспорт угля в Китай, его ближайшего соседа и его крупнейший целевой рынок. Ожидается, что международный экспорт увеличится на 10-15% в 2023 году, поскольку будут открыты дополнительные приграничные порты.

В настоящее время страна стремится создать диверсифицированную, устойчивую экономику, чтобы защитить Монголию от внешних потрясений, которые затронули ее за последние несколько лет. Ожидается, что уделение особого внимания сельскому хозяйству, туризму и возобновляемым источникам энергии за счет реализации Новой политики восстановления еще больше ускорит экономический рост страны в период с 2023 по 2030 год. 117 миллионов гектаров земли были отведены под сельскохозяйственные нужды, что открывает значительные возможности для роста в этом секторе.

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