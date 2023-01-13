Монголия проверит все население на наличие скрытых заболеваний в рамках амбициозной кампании по охране здоровья, — Тhe Telegraph

вице-министр Энхболд Сэрээжав

CentralAsia (MNG) - Министр здравоохранения страны говорит, что правительство надеется, что новая программа выявит серьезные заболевания до того, как они станут дорогостоящими.

Монголия запустила уникальную программу массового медицинского осмотра для упреждающего тестирования всего населения на наличие основных заболеваний в течение 12 месяцев.

В интервью The Telegraph д-р Энхболд Сэрээжав, министр здравоохранения страны (теперь вице-министр), сказал, что правительство надеется, что ежегодная программа будет способствовать повышению грамотности в вопросах здоровья и выявлению серьезных заболеваний до того, как они станут дорогостоящими. Он ожидает ощутимых экономических и медицинских результатов в течение пяти лет.

По его словам, около 800 000 человек из 3,4 миллиона населения уже прошли комплексную оценку состояния здоровья, включая анализ крови, рентген и другие диагностические тесты, для выявления ряда состояний, от рака до сердечно-сосудистых заболеваний.

«Проводя эту программу массового скрининга, мы рассчитываем получить большие данные, чтобы по результатам этих данных мы могли определить дальнейшие приоритетные направления национальной политики в области здравоохранения», — сказал он.

«Если у нас будет здоровое и образованное население, мы думаем, что сможем более прогрессивно развивать нашу страну в будущем».

Монголия, не имеющая выхода к морю страна между Россией и Китаем и размером примерно с Западную и Центральную Европу, является самой малонаселенной страной в мире.

Около половины населения страны втиснуто в столицу Улан-Батор, а оставшиеся граждане рассредоточены по ее горам, травянистой степи и пустыне Гоби.

Новая программа здравоохранения, в рамках которой проводится обследование населения по возрастным группам и финансируется Национальной схемой медицинского страхования, является уникальной в Азиатско-Тихоокеанском регионе по своему охвату и масштабу. Она охватывает широкий спектр оценок психического здоровья, диабета, уровня глюкозы, гепатита В и С, рака шейки матки и пищевода. Программа, которая также поддерживается Всемирной организацией здравоохранения, включает электрокардиограмму и УЗИ брюшной полости, щитовидной железы и груди.

«Еще один очень важный аспект этой общенациональной программы проверки здоровья заключается в том, что мы пытаемся выявить население, которое все еще страдает от длительного Covid», — сказал д-р Энхболд.

Он сказал, что с момента начала скрининга в мае около 400 000 человек были диагностированы с той или иной формой заболевания.

Предварительные результаты показали, что проблемы органов пищеварения, рак и предраковые заболевания высоки среди взрослых в городе, в то время как болезни зубов также высоки, особенно среди детей кочевников. Из диагностированных видов рака 20 процентов были связаны с желудком.

«Правительство Монголии уже определило свое долгосрочное видение развития. Мы называем это «Видение 2050», и в соответствии с ним каждый гражданин Монголии имеет право проходить программу медицинского осмотра не реже одного раза в год», — сказал д-р Энхболд.

«Очевидно, что за счет раннего выявления и диагностики заболеваний мы сможем предотвратить большую финансовую нагрузку как на население, так и на государственный бюджет», — сказал он.

Монголии удалось сохранить один из самых низких показателей заболеваемости Covid-19 в мире, а также высокий уровень вакцинации, и министр здравоохранения выразил оптимизм в отношении того, что открытие границы с Китаем не создаст «тревожного всплеска».

«Распространенность некоторых вариантов, которые были распространены в Китае, также была обнаружена в моей стране. Поэтому мы думаем, что у нас есть какой-то иммунитет», — сказал он.

И поскольку Великобритания борется с нехваткой персонала в NHS, он дал несколько советов из собственного опыта Монголии.

«Чтобы решить эту проблему, мы начали принимать некоторые политические меры, в том числе предоставлять скидки студентам-медсестрам с точки зрения платы за обучение, готовить помощников медсестер и поощрять большое количество добровольцев-медиков. Это может быть рекомендацией».

автор: Никола Смит

перевод: Татар С.Майдар

источник: Тhe Telegraph

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