Полицейский рейд в доме монгольского железнодорожного чиновника обнаружил $2 млн наличными в четырех валютах

CentralAsia (MNG) - Монгольская полиция якобы обнаружила более 2,1 миллиона долларов наличными в четырех валютах, когда они обыскали дом Батдөл Сэнгээ, заместителя начальника отдела организации транспорта российско-монгольского совместного железнодорожного оператора Улан-Баторские железные дороги (УБЖД).

Батдөл остается под стражей после рейда 5 января. 9 января суд постановил задержать его на месяц.

Сотрудник железной дороги отреагировал на решение суда о его задержании, заявив, что оно было вызвано тем, что прокуратура написала о нем в социальных сетях.

Батдөл сказал: «В Монголии идет процесс, когда людей преследуют онлайн без решения суда. Я считаю, что в этом случае не было необходимости меня задерживать. Я замешан в мелком преступлении. Нет нужды меня задерживать. Это очень раздражает, и я понимаю, что суд был [находится под давлением, чтобы вынести это задержание]».

Это дело связано с тем, что монголы все еще находятся в состоянии шока в связи с разоблачениями того, что «угольная мафия» могла украсть миллиарды долларов доходов, полученных от воровского угля, который был экспортирован в Китай.

Помимо конфискации крупной суммы наличных в доме Батдөл, полиция заявила, что они забрали шесть сертификатов на недвижимость на сумму 1,1 млн долларов. Батдөл находится под следствием за отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, неосновательное обогащение и взяточничество.

10 января Союз железнодорожников Монголии провел пресс-конференцию в ответ на предполагаемые преступления Батдөл. Профсоюз утверждал, что заявленные преступления были результатом сотрудничества и что главными виновниками были два других чиновника УБЖД, которые были начальниками, отвечающими за Батдөл. Представители профсоюза указали на то, как грузовые поезда продвигаются по железнодорожным путям, если они классифицируются как грузовые поезда в компетенции одного из должностных лиц. Они также призвали к рассмотрению роли сына этого чиновника. Сын отвечает за проверку грузовых поездов, когда они входят в Монголию.

С 2021 года количество менеджеров в УБЖД увеличилось более чем на 20 человек. Зарплаты и льготы, которыми пользуются эти руководители, продолжают увеличивать расходы в то время, когда в стране экономический спад.

Пограничные органы и таможня Монголии имеют плохую репутацию как источник многих проблем страны, включая коррупцию. В 2020 году сообщалось, что УБЖД был ответственен за первые случаи заражения COVID-19, поразившие Монголию. Критики утверждают, что заявленное пренебрежение правилами профилактики COVID-19 позволило вспышке вируса распространиться по национальной железнодорожной сети.

В течение многих лет УБЖД избегал политического контроля из-за того, что компания находится в совместной собственности правительств Монголии и России, каждое из которых владеет 50% акций. У компании плохая репутация из-за неспособности внедрять инновации и улучшать свою систему и поезда.

Учитывая, что монгольские поезда считаются коммунистическими реликвиями, некоторые сцены «северокорейских» поездов в корейской драме Netflix «Crash Landing on You» были сняты с использованием железнодорожных станций и поездов УБЖД в качестве фона.

автор: Ананд Төмөртогоо

перевод: Татар С.Майдар

источник: bne IntelliNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения