Утверждено постановление о создании города Новый Хархорум в Орхонской долине

CentralAsia (MNG) - На вчерашнем совместном заседании Великого Государственного Хурала состоялось первое обсуждение проекта постановления ВГХ «О создании города в долине реки Орхон», внесенного Правительством Монголии 03 января 2023 года.

Председатель Постоянной комиссии, член Великого Государственного Хурала Мөнхбат Жамъяан представил мнение об обсуждении проекта постановления на заседании Постоянной комиссии по государственному развитию.

Большинство депутатов, принявших участие в общем собрании Великого Государственного Хурала, поддержали предложение о принятии проекта постановления путем первого обсуждения на заседании Постоянной комиссии и одобрили проект постановления.

В декабря 2022, президент Монголии Хурэлсух Ухнаа подписал указ о восстановлении древней столицы Монгольской империи - города Хархорум.

В рамках указа будет разработан генеральный план развития города Хархорум, дорог, электроснабжения, водоснабжения и инженерной инфраструктуры в соответствии с мировыми городскими тенденциями, монгольским ландшафтом, историей и культурой.

Глава государства также призвал граждан, предприятия и организации взять на себя руководящую роль в восстановлении древней столицы Монгольской империи Хархорум, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения