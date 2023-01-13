Успешно проведена биржевая пробная торговля углем на экспорт Монголии

CentralAsia (MNG) - 12 января, в рамках «Порядка проведения открытых электронных торгов углем на экспорт», утвержденного Постановлением Правительства Монголии от 14 декабря 2022 года № 466, вчера были проведены биржевые пилотные торги по вызову с участием сторон, заинтересованных в купле-продаже угля.

«Сегодня впервые МФБ провела пробный торг угля. Всего в торгах было успешно продано 12 800 тонн угля, и цена выросла на 12,2 процента», — написал Алтай Хангай, директор Монгольской фондовой биржи.

Өнөөдөр анх удаа МХБ нүүрсний туршилтын дуудлага арилжаа зохион байгууллаа. Тус арилжаагаар нийт 12,800 тонн нүүрсийг амжилттай арилжсан бөгөөд дуудлага арилжаагаар үнэ нь 12.2 хувиар өсөв — Altai Khangai (@AltaiKh) January 12, 2023

«При электронной биржевой торговле торговля углем будет больше происходить с иностранными инвесторами. В этом случае должны иметь место закупки, выраженные в иностранной валюте. По условиям торговли углем продавец должен разместить коммерческое объявление за пять рабочих дней. Кроме того, покупатели угля должны внести предоплату на счет монгольского коммерческого банка торговой организации за 30 минут до начала торгов. Экспортный контракт будет заключен с выбранным лицом в течение одной рабочей недели. Модель контракта одобрена Монгольской фондовой биржей. Платеж должен быть переведен на счет продавца угля в течение пяти рабочих дней», - говорит Нначальник отдела ценных бумаг Комиссии финансового регулирования Б. Дөлгөөн.

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