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Минувшей ночью самая низкая температура в Монголии достигла -47 градусов

CentralAsia (MNG) -  Департамент метеорологии и анализа окружающей среды предоставил информацию по аймакам и сомонам, где прошлой ночью температура опустилась до минус 40 градусов.

Минувшей ночью температура была самой холодной: в сомоне Зуунговь аймака Увс -46 градусов, в сомоне Баянтэс аймака Завхан - 47 градусов.

И в сомонах Отгон, Тосонцэнгэл и Цэцэн-Уул аймака Завхан температура воздуха опустилась до минус 45 градусов.

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