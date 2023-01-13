Минувшей ночью самая низкая температура в Монголии достигла -47 градусов

CentralAsia (MNG) - Департамент метеорологии и анализа окружающей среды предоставил информацию по аймакам и сомонам, где прошлой ночью температура опустилась до минус 40 градусов.

Минувшей ночью температура была самой холодной: в сомоне Зуунговь аймака Увс -46 градусов, в сомоне Баянтэс аймака Завхан - 47 градусов.

И в сомонах Отгон, Тосонцэнгэл и Цэцэн-Уул аймака Завхан температура воздуха опустилась до минус 45 градусов.

В сомонах Отгон, Тосонцэнгэл и Цэцэн-Уул аймака Завхан температура воздуха опустилась до минус 45 градусов. pic.twitter.com/ib2CLONRqB — Bystander Майдар (@Tatarmai) January 13, 2023

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