Врач дала советы по адаптации к резкой перемене погоды

CentralAsia (CA) - Полностью избавиться от негативного влияния климатических качелей на организм невозможно, но можно сократить неприятные реакции на них.

Врач-невролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская в беседе с «Известиями» дала советы, как добиться продолжительной ремиссии хронического заболевания и полного контроля над ним.

При постепенной перемене климатических условий организм успевает своевременно подготовиться к новым показателям температуры, влажности и давления. Но когда невыносимый холод внезапно переходит в оттепель, даже здоровые люди могут чувствовать себя разбитыми.

Особую опасность резкие перепады погоды представляют для людей с заболеваниями сердца и сосудов. При повышении температуры воздух становится более разреженным, увеличивается уровень его влажности и дышать становится тяжелее. У таких пациентов учащается сердцебиение, скачет давление, кружится голова.

Зачастую эти проявления сопровождаются обморочными состояниями. Также тахикардии и избыточному потоотделению подвержены люди с нарушенной функцией щитовидной железы, рассказала врач.

«Если с приходом тепла понижается атмосферное давление, то в группу риска попадают гипотоники. У них нередко отмечается учащенное сердцебиение и дыхание, появляются отеки, что свидетельствует о нарушении тонуса сосудов. Люди с пониженным давлением больше обычного в эти дни ощущают сонливость и усталость», - отметила Демьяновская.

Она уточнила, что у гипертоников при перемене погоды может повышаться артериальное давление, даже если они принимают терапию, направленную на его контроль. Это связано с нарушением работы вегетативной нервной системы — именно она активно реагирует на климатические перепады.

Во время резкого потепления стоит обратить внимание на свое здоровье пациентам, страдающим мигренью и другими видами головной боли. Для них неожиданное наступление «весны» в январе может послужить причиной серьезного ухудшения самочувствия.

Кроме того, резкое изменение температуры и влажности воздуха провоцируют вспышки острых респираторных вирусных заболеваний и гриппа, добавила специалист.

Чтобы добиться продолжительной ремиссии хронического заболевания и полного контроля над ним в условиях переменчивости погодных условий, нужно проводить метеопрофилактику. Она бывает экстренная и плановая, поделилась врач-эксперт.

Экстренная метеопрофилактика при потеплении после сильных холодов — это занятия неспешным бегом, ходьбой или гимнастикой на свежем воздухе. Эти физические упражнения активно насыщают организм кислородом.

Плановая метеопрофилактика представляет собой комплекс мер, которые следует выполнять регулярно. В домашних условиях, например, рекомендуется закаливание, физическая активность, соблюдение режима труда и отдыха, а также рациональное питание.

Выполнение таких лечебно-профилактических процедур на регулярной основе будет способствовать адаптации человека к резким скачкам погоды, заключила специалист.