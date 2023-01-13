Монголия приняла участие в сессии саммита «Тhe Voice of Global South Summit»

CentralAsia (MNG) - В этом саммите, новой инициативе правительства, приняли участие лидеры Бангладеш, Камбоджи, Гайаны, Мозамбика, Монголии, Папуа-Новой Гвинеи, Сенегала, Таиланда, Узбекистана и Вьетнама.

Поскольку Индия начинает свое председательство в G20 в этом году, естественно, что наша цель состоит в том, чтобы усилить голос глобального Юга, заявил премьер-министр Нарендра Моди, выступая на первом саммите «the Voice of Global South Summit» - («Голос глобального Юга») в четверг виртуально.

«У нас, на Глобальном Юге, самые большие ставки в будущем, три четверти человечества проживает в наших странах, у нас также должен быть такой же голос», — сказал Моди.

Индийское руководство подчеркнуло, что оно будет выступать в качестве представителя Глобального Юга во время своего председательства в G20. Моди сказал, что большинство глобальных проблем не были созданы Глобальным Югом, но они больше затрагивают эти страны. «Мы видели это в последствиях пандемии Covid, изменения климата, терроризма и конфликта в Украине. Во время пандемии мы поставляли лекарства и вакцины более чем в 100 стран, поскольку Индия всегда выступала за усиление роли развивающихся стран в определении нашего общего будущего», — добавил он.

Премьер-министр подчеркнул необходимость включения Глобального Юга в глобальное финансовое и политическое управление. «Мы верим, что путь к реализации «единства» лежит через развитие, ориентированное на человека. Люди Глобального Юга больше не должны быть исключены из плодов развития. Вместе мы должны попытаться перестроить глобальное политическое и финансовое управление», — добавил он.

Моди предложил новую глобальную повестку дня, основанную на «отвечать, признавать, уважать и реформировать», чтобы оживить мир. «Отвечать на гордые потребности Глобального Юга, формулируя инклюзивную и сбалансированную международную повестку дня, признавая, что принцип общей, но дифференцированной ответственности применяется ко всем глобальным вызовам, уважать суверенитет всех наций, верховенство закона и мирное разрешение разногласий и споры и реформировать международные институты, включая ООН, чтобы сделать их более актуальными», — сказал он.

Он добавил, что мир находится в «состоянии кризиса» после того, как перевернул страницу «еще одного трудного года», в котором были войны, конфликты, терроризм и геополитическая напряженность, рост цен на продовольствие, удобрения и топливо, вызванные изменением климата природные явления. стихийных бедствий и постоянных экономических последствий пандемии Covid-19. «Сложно предсказать, как долго продлится это состояние нестабильности», — добавил он.

Премьер-министр Моди сказал, что, несмотря на проблемы, с которыми сталкивается развивающийся мир, он с оптимизмом смотрит на то, что «наше время придет». «Нужно найти простые, масштабируемые и устойчивые решения, которые могут преобразовать наши общества и экономику. С таким подходом мы преодолеем сложные вызовы, будь то бедность, всеобщее здравоохранение или наращивание человеческого потенциала».

Дискуссии между лидерами на инаугурационном заседании проходили за закрытыми дверями. Саммит «Голос глобального Юга» проведет восемь министерских сессий по приоритетным направлениям. Индийская сторона планирует направить идеи и материалы, выработанные на саммите, в процесс G20. Моди возглавит еще одно заседание глав государств и правительств по завершении саммита в пятницу.

источник: The New Indian Express

перевод: Татар С.Майдар

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