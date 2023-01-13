В России ожидается рост заболеваемости гриппом, но он не будет высоким, - глава Роспотребнадзора

CentralAsia (CA) - В России ожидается рост заболеваемости гриппом, но он не будет очень высоким, сказала в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, сегодняшняя регистрация случаев доказывает, что небольшое снижение заболеваемости мнимое – люди меньше обращаются и переносят болезнь дома, не обращаясь за медицинской помощью, поэтому нет регистрации.

«Не было регистрации случаев и в праздничные дни. Буквально в последние дни мы видим ежедневное увеличение количества случаев, не критичное, скорее всего, это обращения за медицинской помощью тех, кто оставался дома, и сейчас есть необходимость помощи врача», - сказала она.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что на смену вирусу гриппа A (H1N1) 2009 приходит B, что обычно свидетельствует о хвосте эпидемиологического подъема. Протекает не очень просто, с нередким осложнения в виде бронхитов и пневмоний.

«Вирус гриппа – это респираторный вирус и защититься от него можно так же, как и от коронавируса: защитив органы дыхания, чаще мыть руки, сократить контакты», - добавила она.