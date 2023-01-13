До -73 градусов мороза опустилась температура в Красноярском крае

CentralAsia (CA) - Температурный рекорд Северного полушария побит в Красноярском крае, пишут 12 января российские СМИ.

В поселке Ессей столбики термометров опустились до отметки -73 градуса. Показатели ниже на планете фиксировали только в Антарктике.

Днем потеплело до минус 66. Аномальные холода, по сообщению Росгидромета, ожидаются также в Якутии и Иркутской области, а также на Урале.