экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
До -73 градусов мороза опустилась температура в Красноярском крае

CentralAsia (CA) -  Температурный рекорд Северного полушария побит в Красноярском крае, пишут 12 января российские СМИ.

В поселке Ессей столбики термометров опустились до отметки -73 градуса. Показатели ниже на планете фиксировали только в Антарктике.

Днем потеплело до минус 66. Аномальные холода, по сообщению Росгидромета, ожидаются также в Якутии и Иркутской области, а также на Урале.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com