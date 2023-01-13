В Узбекистане состоится заседание Совбеза под председательством Ш.Мирзииева

- Узбекистан, политика
- 10:58, 13 января 2023
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CentralAsia (UZ) - Под председательством президента Узбекистана, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Шавката Мирзиёева 13 января состоится расширенное заседание Совета безопасности при президенте.
Затем глава государства ознакомится с деятельностью Военно-медицинской академии Вооруженных Сил и Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны в Ташкенте.
Также президент вручит государственные награды группе военнослужащих по случаю 31-й годовщины образования Вооруженных Сил и 14 января - Дня защитников Родины.
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