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В Узбекистане состоится заседание Совбеза под председательством Ш.Мирзииева

CentralAsia (UZ) -  Под председательством президента Узбекистана, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Шавката Мирзиёева 13 января состоится расширенное заседание Совета безопасности при президенте.

Затем глава государства ознакомится с деятельностью Военно-медицинской академии Вооруженных Сил и Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны в Ташкенте.

Также президент вручит государственные награды группе военнослужащих по случаю 31-й годовщины образования Вооруженных Сил и 14 января - Дня защитников Родины.

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