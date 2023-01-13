В некоторых областях Казахстана ночью сохраняется мороз до -35 градусов

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Ночью на севере, в горных районах Алматинской, Туркестанской, Жамбылской областей и области Жетісу сохраняется очень сильный мороз 30-35 градусов. Об этом сообщает Казгидромет.

На большую часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние Арктический антициклон, с которым сохраняется морозная погода без осадков.

На востоке, севере, в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, усилится ветер с низовой метелью. На юго-востоке республики — туман.

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