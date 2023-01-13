В выходные дни в Узбекистане сохранится аномально холодная погода

CentralAsia (UZ) - 13-15 января в Узбекистане сохранится влияние очень холодной воздушной массы, сформировавшейся над северными районами Европейской части России. Об этом Агентство по гидрометеорологии.

13-15 января по республике сохранится аномально холодная погода. Температура воздуха будет ночью -12…-17, местами до -20, по северу -20…-25, по Устюрту и пустынной зоне местами до -27…-30, днем -5…-10, местами до -12; по югу и Ферганской долине ночью -8…-13, днем -3…-8.

На дорогах местами гололедица.

В горных районах Узбекистана лавиноопасно.

В Ташкенте ночью ожидается -18…-20, днем -10…-12.