ВОЗ предупредила об опасности препаратов «Амбронол» и «Док-1 Макс». В Узбекистане 20 детей скончались после их приема

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения издала предупреждение о препаратах «Амбронол» и «Док-1 Макс», так как они не соответствуют стандартам качества.

Как говорится в документе, производителем обоих препаратов является Marion Biotech Pvt. Ltd (Индия). Производитель не предоставил ВОЗ гарантий безопасности и качества данной продукции.

Лабораторный анализ образцов обоих продуктов, проведенный национальными лабораториями контроля качества Министерства здравоохранения Узбекистана, показал, что оба продукта содержат недопустимое количество диэтиленгликоля и/или этиленгликоля. Диэтиленгликоль и этиленгликоль токсичны для человека при употреблении и могут привести к летальному исходу.

ВОЗ сообщает, что эти препараты небезопасны, и их использование, особенно детьми, может привести к серьезной травме или смерти. Токсичные эффекты могут включать боль в животе, рвоту, диарею, неспособность мочиться, головную боль, изменение психического состояния и острое повреждение почек, которое может привести к смерти.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане скончались 20 детей после приема препарата «Док-1 Макс».