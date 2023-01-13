Парламент Казахстана поддержал отмену закона о елбасы

Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Парламент на совместном заседании двух палат одобрил отмену закона «О Первом Президенте – Елбасы». Об этом пишет orda.kz.

На Назарбаева будут распространяться общие гарантии, которые будут распространяться на всех бывших президентов страны.

«В соответствии с изменениями в Конституцию исключён пункт 4 статьи 46 Конституции, предусматривающий норму о том, что статус и полномочия первого президента РК – Елбасы определяются Конституцией и конституционным законом. В период глубокой политической трансформации Казахстана, придерживаясь демократического плюралистического курса, необходимо исключить какие-либо механизмы, способствующие узурпации власти отдельной личностью. Поэтому группа депутатов мажилиса с учётом мнения подавляющего большинства населения представила данный проект закона», – заявил один из авторов законопроекта, депутат Ерлан Саиров.

До этого Конституционный суд постановил, что в соответствии с результатами референдума от 5 июня 2022 года в Конституции Казахстана отсутствуют правовые основания для сохранения закона о первом президенте. Решение вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Казахстана, окончательным и обжалованию не подлежит.

Закон содержит привилегии для Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. В частности, он наделил Назарбаева неприкосновенностью, он не может быть привлечён к ответственности за действия, совершённые в период исполнения им президентских полномочий, неприкосновенным является его имущество и собственность живущих с ним членов семьи.

На референдуме 5 июня казахстанцы проголосовали в том числе и за то, чтобы из Основного закона страны убрали все упоминания о Назарбаеве.

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