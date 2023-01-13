За сутки в Казахстане зарегистрировано 114 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За сутки в Казахстане зарегистрировано 114 случаев коронавируса, сообщает Минздрав.

Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 404 754 случая коронавируса и 90 640 случаев пневмонии.

На 13 января лечение получают 2 315 человек, из них в стационарах находится остаются 225 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 2 090. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

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