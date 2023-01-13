Монголия будет использовать данные китайского космического спутника FY-2

CentralAsia (MNG) - Сегодня состоялось открытие «Исследовательской лаборатории дистанционного зондирования и геоинформационных систем» Монгольского госуниверситета и проекта приема данных китайского космического спутника FY-2, установки станции и ввода в эксплуатацию.

По этому случаю состоялись презентации и обсуждения деятельности текущих проектов и программ, а также будущего развития и сотрудничества.

Используя спутниковые данные FY-2, Монголия будет получать и обрабатывать в режиме реального времени новости, охватывающие не только Монголию, но и регион, и использовать их в широком диапазоне природных и климатических условий, исследованиях и приложениях стихийных бедствий, а также как обмен информацией с государственными и негосударственными организациями, обучение, исследования и анализ, появляется возможность использовать ее в процессе принятия решений и осуществлять долгосрочный непрерывный мониторинг окружающей среды.

Монголия является одним из членов-учредителей Азиатско-Тихоокеанской организации космического сотрудничества. Организация сотрудничает с Национальным космическим агентством и Китайским метеорологическим агентством в создании наземной станции для получения данных с китайского метеорологического спутника FY2 для снижения риска бедствий в странах-членах через линию грантов.

В рамках этой работы была создана «Исследовательская лаборатория дистанционного зондирования и геоинформационных систем» Монгольского государственного университета для исследования и применения современных методов исследования для дистанционного зондирования и геоинформационных систем, подготовки квалифицированных кадров и исследователей в соответствии с международными стандартами, а также с возможностями, соответствующими уровню мирового развития.

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