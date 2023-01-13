Книги на сумму 17 миллионов тугриков переданы универсальным центрам обслуживания и приютам

CentralAsia (MNG) - 12 января ЮНФПА передал 28 видов новых интересных книг на сумму 17 миллионов тугриков 31 центру универсального обслуживания и приютам, которые предоставляют услуги жертвам гендерного насилия по всей стране.

Книги для детей и о психологическом благополучии, здоровье, личном и когнитивном развитии были переданы в Центры универсального обслуживания и приюты в надежде, что они будут использованы для распространения надежды и счастья в жизни детей и матерей, обслуживаемых учреждениями.

Н. Баярмаа, начальник отдела реализации и координации семейной политики Министерства труда и социальной защиты, Л. Оюунаа, помощник представителя ЮНФПА в Монголии, а также представители Единых центров обслуживания и временных приютов, которые предоставляют жизненно важные услуги пострадавшим от насилие на гендерной почве приняли участие в мероприятии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения