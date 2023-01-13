В выходные морозы постепенно начнут ослабевать, - Узгидромет 

CentralAsia (UZ) - В выходные дни морозы постепенно начнут ослабевать, сообщает Центр метеорологической службы Узбекистана.

Сегодня территория Узбекистана находится на юго-западной периферии обширного и очень холодного антициклона с центром над восточными районами Казахстана.

По Узбекистану без осадков, лишь по Ташкентской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской областям и областям Ферганской долины из слоистообразной облачности местами возможен слабый снег. Температура воздуха после полудня ожидается -7…-12.

В ближайшие выходные по всей республике сохранится сухая погода. Температура воздуха в субботу составит ночью -12…-17, местами до -20, днем -5…-10, местами до -12. В воскресенье на северо-западные районы республики начнет поступать относительно теплый воздух с Каспийского моря, который начнет оттеснять холодную периферию антициклона.

В воскресенье будет немного теплее ночью -12…-17, днем -5…-10.

Местами по республике будут наблюдаться туманы.