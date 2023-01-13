Морозы в Алматинской области: побит температурный рекорд 54-летней давности

CentralAsia (KZ) - В Алматинской области побит январский температурный рекорд 54-летней давности. Об этом Tengrinews.kz сообщили в алматинском филиале «Казгидромета».

Как рассказали синоптики, ночью 12 января в окрестностях города были зафиксированы сразу два температурных рекорда. Морозы выявили в среднегорной и высокогорной зонах.

«Абсолютный минимум температуры в январе зафиксирован на метеостанции «Шымбулак». Температура воздуха опустилась до -27,8 градуса мороза. Ранее здесь самый холодный январский день был зафиксирован в 1969 году, когда термометры показали -27 градусов.

Также температурный рекорд побит на метеостанции «Мынжылкы», где ранее самый низкий показатель в январе составлял -32 градуса. Вчера, 12 января, минимальная температура воздуха составила -32,4 градуса», - сказал ведущий инженер-синоптик филиала «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев.

Он добавил, что в этом году январь в Алматы является сравнительно холодным. Однако аномальными эти морозы назвать нельзя.

«Эти значения нельзя называть аномальными для города, все в пределах климатической нормы. В последний раз такие морозы в январе в Алматы были в 2018 году. Тогда температура воздуха опускалась до -27 градусов в городе и до -34 градусов мороза в районе аэропорта», - сказал Кисебаев.

Самый холодный январский день в Алматы был зафиксирован в 1900 году. Температура воздуха тогда опустилась до -34,7 градуса. Наблюдение за температурой воздуха в мегаполисе ведется с 1859 года.

По словам синоптиков, в ближайшие дни в Алматы ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

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