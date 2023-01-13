Выборы депутатов нижней палаты парламента Туркменистана пройдут 26 марта
- Туркменистан, политика
- 16:21, 13 января 2023
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CentralAsia (TM) - Выборы депутатов нижней палаты парламента Туркменистана пройдут 26 марта 2023 года. Соответствующее постановление подписала глава нижней палаты Гульшат Маммедова, сообщают туркменские СМИ.
В тот же день состоятся выборы членов областных, районных и городских народных советов пятого созыва, членов советов девятого созыва.
Ранее председатель верхней палаты парламента (народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил вернуть однопалатный парламент — Меджлис, а народный совет преобразовать в отдельный высший представительный орган, которым он являлся до изменения Конституции в 2020 году.
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