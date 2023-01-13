Выборы депутатов нижней палаты парламента Туркменистана пройдут 26 марта

CentralAsia (TM) - Выборы депутатов нижней палаты парламента Туркменистана пройдут 26 марта 2023 года. Соответствующее постановление подписала глава нижней палаты Гульшат Маммедова, сообщают туркменские СМИ.

В тот же день состоятся выборы членов областных, районных и городских народных советов пятого созыва, членов советов девятого созыва.

Ранее председатель верхней палаты парламента (народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил вернуть однопалатный парламент — Меджлис, а народный совет преобразовать в отдельный высший представительный орган, которым он являлся до изменения Конституции в 2020 году.