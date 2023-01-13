Смерть детей после препарата «Док-1 Макс». Суд лишил Quramax Medikal лицензии в Узбекистане, лекарства будут уничтожены

CentralAsia (UZ) - Ташкенсткий межрайонный экономической суд удовлетворил иск об отмене лицензии компании Quramax Medikal на ведение фармацевтической деятельности в Узбекистане, выданной Агентством по развитию фармацевтической отрасли 10 декабря 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Как пишет gazeta.uz, решением суда также удовлетворено требование о выводе из оборота непригодных к использованию лекарств и их уничтожении.

Компания является импортером сиропа от кашля «Док-1 Макс», после которого скончались 20 детей.

Кроме того, суд вынес частное определение о нарушении требований законодательства в отношении действий или бездействия уполномоченного органа и должностных лиц по данному экономическому делу и направлении его в прокуратуру Ташкента. На это определение может быть также подана апелляция.

Власти Индии приостановили действие фармакологической лицензии компании Marion Biotech. Сейчас в отношении фирмы ведётся расследование по поводу выпускавшегося ею сиропа от кашля «Док-1 Макс».

Новый министр здравоохранения Амрилло Иноятов в своём письме аптекам в начале января поручил приостановить продажу всех лекарств, ввезённых компанией Quramax в 2022 году.