Всемирный банк выделит Таджикистану $15 млн на техническую помощь по проекту Рогунской ГЭС

CentralAsia (TJ) - Совет директоров Всемирного банка одобрил грантовое финансирование в размере 15 млн долларов от Международной ассоциации развития для технической помощи в целях разработки структуры финансирования проекта Рогунской гидроэлектростанции в Таджикистане.

Как говорится в сообщении банка, техническая помощь направлена на оказание поддержки правительству Таджикистана в улучшении финансовых и коммерческих рамочных структур проекта строительства Рогунской ГЭС и повышении его показателей в области технической, экологической и социальной устойчивости.

«После завершения строительства проект Рогунской ГЭС будет иметь решающее значение для удовлетворения внутренних потребностей Таджикистана в электроэнергии, особенно в зимний период, а также для поддержки соседних стран за счет экспорта излишков произведенной электроэнергии», - говорится в сообщении.

Грант по линии МАР призван профинансировать наем экспертов по вопросам безопасности плотины и экологическим и социальным основам в целях оказания помощи в необходимых улучшениях, которые приведут проект в соответствие с современными требованиями гидроэнергетической отрасли и в соответствие с Основами социально-экологической политики Всемирного банка.

Совет директоров Всемирного банка также одобрил выделение гранта в размере 50 млн долларов поддержку реализации Проекта в области политики развития для продвижения структурных реформ с целью укрепления устойчивости экономического развития и снижения экономической уязвимости. Реформы, поддерживаемые по линии данного проекта, также окажут содействие в улучшении общих макроэкономических условий для проекта Рогунской ГЭС, говорится в сообщении.

В настоящее время активный портфель Всемирного банка в Таджикистане включает 22 проекта, а общая сумма обязательств по финансированию составляет 1,47 миллиардов долларов США.

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