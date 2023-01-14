Турция продала еврооблигации на $2,75 млрд, а Монголия также намерена выйти на рынки

CentralAsia (MNG) - Анализ: Инвесторы скупились на рекордные $39 млрд суверенных облигаций развивающихся рынков.

С начала года развивающиеся страны продали международных облигаций на сумму 39 миллиардов долларов, и инвесторы с удовольствием влезают в более рискованные долговые обязательства, поскольку они делают ставку на то, что глобальные процентные ставки приближаются к пику.

В первой половине января 11 стран выпустили более 20 выпусков облигаций, деноминированных в долларах и евро. Масштабы заимствований превосходят предыдущий рекорд в 26 миллиардов долларов, привлеченных за тот же период в 2018 году, показывают данные Morgan Stanley.

Все продажи были по крайней мере в три раза превышены по подписке, что является признаком того, что аппетит к долговым обязательствам развивающихся рынков вернулся после года, когда многие страны были фактически заблокированы от рынков из-за резкого роста мировых процентных ставок.

«Все больше и больше инвесторов готовы вкладывать наличные деньги и брать на себя определенные риски», — сказал Мервей Пайя, кредитный стратег BofA по суверенным кредитам региона EEMEA, добавив, что такие эмитенты, как Румыния и Венгрия, предложили «чрезвычайно привлекательные премии» по своим недавно выпущенным долларовым облигациям.

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Саудовская Аравия с рейтингом инвестиционного уровня на данный момент является крупнейшим заемщиком, продав пяти-, десяти- и 30-летние долларовые облигации на сумму 10 миллиардов долларов.

Страны с высокой доходностью также присоединились к безумию эмиссии. Турция продала еврооблигации на сумму 2,75 миллиарда долларов с доходностью 9,75% в четверг, в то время как Монголия также намерена выйти на рынки.

«Купон в размере около 10% довольно высок даже по стандартам Турции», — сказал Пол Грир, портфельный менеджер Fidelity International, добавив, что фискальные проблемы Турции, структурные диспропорции и приближающиеся шумные выборы означают, что он не будет инвестировать в страну, несмотря на высокие купон.

«Турция дешевая, но дешевая не просто так».

Стратег Morgan Stanley Саймон Уэвер сказал, что доходность высока по историческим меркам, но что «у большинства стран нет другого выбора, кроме как выпустить и покрыть более высокую стоимость».

По словам Уэвера, выпуск с начала года уже эквивалентен 40% всего выпуска облигаций в твердой валюте в 2022 году.

РЕВУЩЕЕ НАЧАЛО

Несмотря на то, что развивающиеся рынки облигаций начали стремительное начало, в целом год может оказаться не самым удачным.

Morgan Stanley прогнозирует, что общий объем валовых продаж суверенных долговых обязательств в 2023 году достигнет $143 млрд за счет продаж на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в странах Азии с инвестиционным рейтингом. Это намного выше прошлогоднего минимума в 95 миллиардов долларов, но намного меньше рекордных 233 миллиардов долларов в 2020 году.

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Мадхур Агарвал, глава отдела долгового капитала в Азии и Японии в JPMorgan, сказал, что, хотя январь обычно является хорошим месяцем для стран для выпуска, спрос был высоким, потому что «инвесторы видят, что мы приближаемся к пределу повышения процентных ставок в США, и это должно быть стабильнее в будущем».

Страны с развивающейся экономикой были не одиноки в своем стремлении привлечь наличные деньги: корпоративные эмитенты США, правительства европейских стран и другие части вселенной с фиксированным доходом также наращивали эмиссию в начале года, некоторые привлекали средства, чтобы помочь компенсировать воздействие энергетического кризиса.

Коста-Рика и Доминиканская Республика входят в число стран, которым необходимо выйти на рынок в этом году и, вероятно, скоро перейдут, сказал Карлос де Соуза, портфельный менеджер Vontobel.

«Это не значит, что это короткое окно возможностей. Оно может быть длинным, но страны просто не знают, и мы тоже не знаем», — добавил де Соуза, подчеркнув, что всего два месяца назад инвесторы « были все еще в обороне» и сидели на куче наличных денег.

По словам де Соуза, поскольку в 2023 году облигации со сроком погашения практически отсутствуют, большинству стран Африки к югу от Сахары не нужно выпускать долговые обязательства за рубежом, в то время как Кот-д'Ивуар и Сенегал сделают это только в том случае, если рынок продолжит расти.

«Благословение на 2023 год заключается в том, что у нас нет резкого всплеска сроков погашения еврооблигаций для фронтира», — сказал Грегори Смит, управляющий фондом развивающихся рынков в M&G Investments, имея в виду то, что считается самым рискованным из развивающихся рынков.

Он сказал, что Египту необходимо будет выпустить долговые обязательства в среднесрочной перспективе, но он может подождать улучшения рыночных условий, при этом указанная доходность упадет до 8-9% с двузначных цифр в настоящее время.

«Страна должна провести реформы, которые она обещала МВФ», — сказал Смит.

По словам Пайи из BofA, Нигерия может пройти через президентские выборы в этом году без заимствований, если у нее будет хороший буфер валютных резервов.

«Кения и Ангола должны будут выйти на рынок, в то время как Южная Африка полностью воздержится в этом году», — сказала она.

автор: Жоржелина До Росарио

перевод: Татар С.Майдар

источник: Reuters

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