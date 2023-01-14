Binance планирует увеличение найма на 15-30% в 2023 году, и в Монголии idax работает стабильно

Чанпэн Чжао

CentralAsia (MNG) - Криптовалютная биржа Binance планирует увеличение найма на 15-30% в 2023 году, даже несмотря на то, что конкуренты сокращают рабочие места.

Binance планирует набор персонала в 2023 году, заявил в среду генеральный директор Чанпэн Чжао, придерживаясь несколько противоположной точки зрения, поскольку криптофирмы увольняют огромное количество сотрудников на фоне продолжающегося давления на цены монет.

Чжао сказал, что Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, заявила, что компания увеличила численность персонала в 2022 году с 3000 человек до «почти» 8000 человек.

В 2023 году Binance планирует увеличить количество сотрудников на 15-30%, сказал Чжао на конференции Crypto Finance в Санкт-Морице, Швейцария.

Конкурирующие биржи были вынуждены сократить значительную часть своей рабочей силы после того, как в 2022 году с рынка криптовалюты было стерто почти 1,4 триллиона долларов, а цены на основные цифровые валюты, включая биткойн и эфир, упали.

В то время монгольская криптобиржа idax была стабильной, и форвардный контракт A40B теперь торгуется с парой A40B/ARDX. И цена ArdCoin стоит между 24-24 тугриков на бирже.

На Coinbase сообщается, что ArdCoin стремится предложить совместимый и безопасный шлюз между традиционными валютами и криптовалютами через уникальную экосистему холдингов Ard. ArdCoin — это служебный токен, который действует как комплексное решение для платформы.

ArdCoin (ARDX) — это токен, совместимый с ERC20, построенный на Ethereum с помощью смарт-контракта, предоставленного Ard Bit LLC, дочерней компанией Ard Holdings.

ArdCoin стремится предлагать бонусы своим пользователям, приглашая друга на платформу, подключаясь к социальным сетям (Facebook), подтверждая электронную почту и добавляя сотню новых пользователей. Клиенты могут получать ARDX в виде скидок или баллов лояльности. Используя ArdApp, пользователи могут совершать покупки в Интернете, легко оплачивать счета или переводить валюту.

Coinbase — это безопасная онлайн-платформа для покупки, продажи, передачи и хранения криптовалюты.

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