Министерство обороны России объявило о взятии города Соледар

Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) - Министерство обороны России объявило о взятии города Соледар.

Как отмечает пресс-служба ведомства, Соледар имеет важное значение для продолжения наступательных действий на Донецком направлении.

«Наступательные действия на данном тактическом направлении осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач, в том числе блокирование города с севера и юга, изоляцию района боевых действий, воспрещение переброски в город противником резервов из соседних районов и пресечение выхода подразделений ВСУ из Соледара, а также огневую поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией», - пишет Минобороны.

Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, то данная боевая задача решена действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», пишет Минобороны РФ.

В Соледаре расположено госпредприятие «Артемсоль» — крупнейшее в Восточной и Центральной Европе по производству поваренной соли. Завод перестал работать весной, что вызвало дефицит соли в Украине.

Deutsche Welle отмечал, что с военной точки зрения Соледар важен всего своим расположением - в 15-18 километрах к северо-востоку от Бахмута. Бахмут имеет стратегическое значение. Он расположен на трассе Е40 примерно на полпути из Харькова в Ростов-на-Дону.

Место на карте: