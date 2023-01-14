В открытом доступе появились данные 3,5 млн пользователей Mail.ru

CentralAsia (CA) - В открытом доступе появились данные пользователей Mail.ru, пишет телеграм-канал «Утечки информации».

В открытый доступ попали 3,5 млн записей личных данных, включая почтовые адреса на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru, номера телефонов, имена и фамилии.

В свою очередь РБК в пресс-службе компании подтвердили, что часть данных клиентов почтового сервиса Mail.ru попала в интернет, а инцидент объяснили утечкой стороннего сервиса в начале 2022 года

Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса Mail.ru, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. «В соответствии с законодательством о персональных данных оператор должен уведомить Роскомнадзор об инциденте в течение суток с момента происшествия», — напомнили в надзорном ведомстве.