экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В открытом доступе появились данные 3,5 млн пользователей Mail.ru

CentralAsia (CA) -  В открытом доступе появились данные пользователей Mail.ru, пишет телеграм-канал «Утечки информации».

В открытый доступ попали 3,5 млн записей личных данных, включая почтовые адреса на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru, номера телефонов, имена и фамилии.

В свою очередь РБК в пресс-службе компании подтвердили, что часть данных клиентов почтового сервиса Mail.ru попала в интернет, а инцидент объяснили утечкой стороннего сервиса в начале 2022 года

Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса Mail.ru, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. «В соответствии с законодательством о персональных данных оператор должен уведомить Роскомнадзор об инциденте в течение суток с момента происшествия», — напомнили в надзорном ведомстве.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com