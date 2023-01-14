Узгидромет заявил, что эта зима — не самая холодная за всю историю Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В истории метеонаблюдений в Узбекистане было много холодных зим. Зима 1968-1969 годов была самой холодной, пишет Узгидромет.

Абсолютные рекорды минимальной температуры воздуха этой зимой зафиксированы во многих регионах республики

Самые низкие температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в северных районах Узбекистана наблюдались в 1972 и 1977 годах. На севере Каракалпакстана и Наваыйской области температура воздуха была -33-36°, на плато Устюрт -38-40°.

Самая длинная и холодная зима за последние 50 лет была зафиксирована в 2007-2008 годах, а холодный период длился с конца декабря до середины февраля. Температура на территории республики понизилась до -17-22°С, местами до -24-26°, в Каракалпакстане и пустынных районах до -30-33°.

Зимой 2008 года температура воздуха в Ташкенте опускалась до -17,4°, а в январе 1974 года до -18,6°. Сегодня аномальный холод, который продолжается в нашей столице, показал самый низкий показатель, наблюдавшийся в январе за последние 50 лет. То есть утром 13 января 2023 года была зафиксирована температура -19,80°.

Зимой 1969 года в городе Ташкенте столбик термометра опустился до -23,1° градуса, а абсолютный рекорд минимальной температуры воздуха составил -29,5° в декабре 1930 года.

В связи с природно-климатическими условиями Узбекистана обильные снегопады, позволяющие сформировать устойчивый снежный покров на равнинных участках, бывают редко. В результате резкое изменение климата (резкое похолодание и последующее потепление) приводит к тому, что образовавшийся во время снегопада снежный покров долго остается на земле и тает за несколько дней.

Однако, в 1969, 1972, 1974, 1982, 1984, 2006 и 2008 годах вместе с холодной зимой наблюдалось увеличение продолжительности снегопада. В результате в эти годы длительное сохранение низких температур на наших равнинах привело к накоплению снежного покрова, не дав снегу полностью растаять. В частности, в северных (Республика Каракалпакстан, Хорезмская область) и южных, юго-западных (Кашкадарьинская, Сурхандарьинская, Бухарская, Навоийская области) областях республики высота снежного покрова составляет 15-25 см, в центральных (Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Ташкентская) областей и восточных областях (Андижанская, Наманганская и Ферганская области) достигала 30-65 см.

В горных районах республики максимальная высота снега достигала 140-180 см.

Максимальная высота снежного покрова в Ташкенте 54 см наблюдалась в 1969 году, высота снежного покрова в январе этого года 26 см.

Холодные дни, продолжающиеся сегодня в Узбекистане, не являются самыми сильными холодами за всю историю гидрометеорологических наблюдений. Низкая температура, наблюдавшаяся в ночь с 12 на 13 января этого года, явилась пиком холодных воздушных потоков, проникших в Руз под воздействием антициклона.

Центр антициклона перемещается на восток через южные области Казахстана с 13 января, но на территории Узбекистана, которая находится под влиянием его периферии, холод сохранится до следующей недели.