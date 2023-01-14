Из-за сильных морозов в Казахстане и России Узбекистан приостановил с ними автобусное сообщение

CentralAsia (UZ) - В связи с неблагоприятными погодными условиями, в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок, с 13 января текущего года временно приостановлены регулярные международные автобусные перевозки из Узбекистана, пишет пресс-служба Министерства транспорта РУз.

В эти дни из-за сильных морозов, наблюдающихся в Казахстане и России, на дорогах образуются промерзания, гололёд, а в результате технических неисправностей автотранспортных средств наблюдаются случаи, когда пассажиры попадают в сложные ситуации, объяснили в Минтрансе Узбекистана.