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Из-за сильных морозов в Казахстане и России Узбекистан приостановил с ними автобусное сообщение

CentralAsia (UZ) -  В связи с неблагоприятными погодными условиями, в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок, с 13 января текущего года временно приостановлены регулярные международные автобусные перевозки из Узбекистана, пишет пресс-служба Министерства транспорта РУз.

В эти дни из-за сильных морозов, наблюдающихся в Казахстане и России, на дорогах образуются промерзания, гололёд, а в результате технических неисправностей автотранспортных средств наблюдаются случаи, когда пассажиры попадают в сложные ситуации, объяснили в Минтрансе Узбекистана.

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