Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон переговорили по телефону, высказавшись за активизацию переговоров в рамках межправкомиссии по делимитации границы

- Таджикистан, политика
- 15:10, 14 января 2023
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CentralAsia (TJ) - Сегодня, 14 января, состоялся телефонный разговор президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.
Как сообщается на сайте президента Таджикистана, главы государств обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Таджикистаном и Кыргызстаном.
В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы таджикско-кыргызского сотрудничества.
Главы государств отметили достигнутые странами за прошедшие три десятилетия результаты в развитии межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, положительный опыт сотрудничества на площадках международных и региональных организаций.
«Была подчёркнута важность решения всех имеющихся вопросов в духе дружбы и добрососедства.
В этой связи стороны высказались за конструктивный подход к решению всех насущных вопросов таджикско-кыргызской двусторонней повестки и активизацию переговорного процесса в рамках межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы.
Следует отметить, что в последнее время завершено описание 100,25 км линии прохождения государственной границы. Таким образом, на сегодняшний день согласованная линия границы в целом составляет около 625 км или 63% от её общей протяжённости», - говорится в сообщении.
В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам региональной и международной повестки.