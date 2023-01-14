Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон переговорили по телефону, высказавшись за активизацию переговоров в рамках межправкомиссии по делимитации границы

CentralAsia (TJ) - Сегодня, 14 января, состоялся телефонный разговор президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

Как сообщается на сайте президента Таджикистана, главы государств обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Таджикистаном и Кыргызстаном.

В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы таджикско-кыргызского сотрудничества.

Главы государств отметили достигнутые странами за прошедшие три десятилетия результаты в развитии межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, положительный опыт сотрудничества на площадках международных и региональных организаций.

«Была подчёркнута важность решения всех имеющихся вопросов в духе дружбы и добрососедства.

В этой связи стороны высказались за конструктивный подход к решению всех насущных вопросов таджикско-кыргызской двусторонней повестки и активизацию переговорного процесса в рамках межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы.

Следует отметить, что в последнее время завершено описание 100,25 км линии прохождения государственной границы. Таким образом, на сегодняшний день согласованная линия границы в целом составляет около 625 км или 63% от её общей протяжённости», - говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам региональной и международной повестки.

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