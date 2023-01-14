В Киеве прогремела серия взрывов, - СМИ

CentralAsia (CA) - Утром 14 января в Киеве прогремели взрывы, пишет UNIAN.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что российские военные атаковали город ракетами. В свою очередь в Офисе президента призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу. Там уточнили, что российские силы в качестве цели снова выбрали объект инфраструктуры.

Позже мэр Киева уточнил локацию взрывов, был атакован Днепровский район столицы.

Кроме того, столичный мэр сообщил об обломках ракеты, которые упали на нежилое здание.

В 10:45 по местному времени мэр Киева сообщил, что в Голосеевском районе возник пожар на нежилом объекте. Предварительно — в результате атаки на столицу. Спасательные службы следуют на место.

В 11:13 пожар в Голоссеевсом районе Киева был ликвидирован.