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В Киеве прогремела серия взрывов, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Утром 14 января в Киеве прогремели взрывы, пишет UNIAN.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что российские военные атаковали город ракетами. В свою очередь в Офисе президента призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу. Там уточнили, что российские силы в качестве цели снова выбрали объект инфраструктуры.

Позже мэр Киева уточнил локацию взрывов, был атакован Днепровский район столицы.

Кроме того, столичный мэр сообщил об обломках ракеты, которые упали на нежилое здание.

В 10:45 по местному времени мэр Киева сообщил, что в Голосеевском районе возник пожар на нежилом объекте. Предварительно — в результате атаки на столицу. Спасательные службы следуют на место.

В 11:13 пожар в Голоссеевсом районе Киева был ликвидирован.

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