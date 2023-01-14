Президент Перу извинилась за гибель протестующих, но отказалась уйти в отставку

CentralAsia (CA) - Президент Перу Дина Болуарте в телеобращении в пятницу вечером заявила, что она сожалеет о гибели протестующих и извинилась за продолжающиеся политические беспорядки, которые сотрясают Перу в течение нескольких недель.

Однако, как пишет DW, она отказалась уходить в отставку.

«Моя приверженность Перу», - сказала она, обвинив «жестокие и радикальные группировки» в «провоцировании населения на хаос».

Ее первое публичное заявление с понедельника прозвучало после очередного дня протестов и блокпостов по всему Перу. Более 40 человек были убиты в ходе антиправительственных протестов, охвативших страну с тех пор, как она пришла к власти в начале декабря.

Свержение и арест бывшего президента Педро Кастильо, придерживающегося левых взглядов, в прошлом месяце вызвали массовые протесты наряду с требованиями проведения новых выборов. Правозащитные организации обвинили правительственные силы безопасности в применении боевых патронов против протестующих и сбрасывании слезоточивого газа с вертолетов.

Офис генерального прокурора Патрисии Бенавидес в пятницу заявил, что будет расследовать насильственные столкновения между силами безопасности и протестующими в коренных южных регионах Пуно, Куско, Арекипа, Апуримак и Укаяли, а также в столице, Лиме.