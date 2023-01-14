По ранее подорванному Крымскому мосту возобновили автомобильное движение

Снимок моста при взрыве 8 октября 2022 года // Фото: Global Look Press

CentralAsia (CA) - Сегодня в 12:10 по московскому времени возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, пишет пресс-служба Министерства транспорта России в своем телеграм-аккаунте.

Ранее движение было приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв. В ФСБ России организатором взрыва на Крымском мосту называли главу военной разведки Украины.