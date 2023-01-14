По ранее подорванному Крымскому мосту возобновили автомобильное движение
- Азия и мир, политика
- 16:35, 14 января 2023
- Просмотров: 588
Снимок моста при взрыве 8 октября 2022 года
CentralAsia (CA) - Сегодня в 12:10 по московскому времени возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, пишет пресс-служба Министерства транспорта России в своем телеграм-аккаунте.
Ранее движение было приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами.
- 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв. В ФСБ России организатором взрыва на Крымском мосту называли главу военной разведки Украины.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.