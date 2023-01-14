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В 11 областях Украины применили аварийные отключения после обстрелов

CentralAsia (CA) -  Сегодня российские военные снова обстреляли объекты энергетической инфраструктуры Украины, пишет «Укрэнерго».

Последствия устраняются.

По состоянию на 12:00 по местному времени 14 января потребление электроэнергии ниже, чем вчера, из-за потепления и выходного дня. В то же время дефицит мощности в энергосистеме сохраняется, больше всего – в утренние и вечерние часы. Это следствие массированных ракетных и дроновых атак российских военных по энергетической инфраструктуре, пишет предприятие.

До всех областей доведены лимиты потребления, которые действуют в течение всех суток — с 00:00 до 24:00. Сейчас лимиты превышены уже в 11 областях, в результате чего применены аварийные отключения.

Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения, говорится в сообщении.

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