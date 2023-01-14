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Путин готовится объявить новую волну мобилизации. Могут призвать до полумиллиона человек, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации, в ходе которой могут призвать до 500 тыс. человек. Об этом пишет «Страна.ua».

Отмечается, что решение будет принято в течение нескольких недель.

Издание пишет, что это позволит к апрелю отправить на фронт до полумиллиона человек. Замысел — по подсохшим после весенней распутицы дорогам организовать новое масштабное наступление.

  • Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября. Минобороны РФ сообщало о планах призвать 300 тыс. военнослужащих, однако, по словам Владимира Путина, было мобилизовано 318 тыс. человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.

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