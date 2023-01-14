Турция, вероятно, одержит верх на рынке беспилотников в Центральной Азии, - Forbes

Беспилотник Bayraktar TB2 // Anadolu через Getty Images

CentralAsia (CA) - Страны Центральной Азии импортируют беспрецедентное количество вооруженных беспилотных летательных аппаратов с начала 2020 года, пишет Forbes.

В мае Иран открыл в Таджикистане завод по производству своих беспилотных летательных аппаратов «Абабиль-2», одноразовых боеприпасов, которые врезаются в цели и взрываются.

В конце 2021 года Кыргызстан также заказал у России беспилотники средней дальности «Орлан-10», используемые в основном для разведки и радиоэлектронной борьбы.

С другой стороны, Турция экспортировала свой хорошо известный беспилотник «Байрактар ТВ2» в Кыргызстан и Туркменистан и достигла соглашения с Казахстаном о производстве в этой стране турецких беспилотников Anka-S, гораздо более совершенных, чем «Абабиль-2». Таджикистан также ненадолго задумался о покупке TB2. TB2 уже дали Кыргызстану преимущество в приграничном конфликте с Таджикистаном, пишет Forbes.

Турция экспортировала свой беспилотник TB2 в десятки стран, оставив своих российских и китайских конкурентов в пыли. Она могла бы добиться аналогичного успеха в Центральной Азии по ряду причин.

Профессор Американского университета и старший научный сотрудник Orion Policy Institute Сулейман Озерен считает, что Турция, скорее всего, одержит верх над другими конкурентами в Центральной Азии по двум причинам.

«Во-первых, доказано, что технология беспилотных летательных аппаратов Турции лучше, чем технология беспилотных летательных аппаратов России и Ирана.

Во-вторых, для Турции продажа беспилотников странам Центральной Азии — это нечто большее, чем военное сотрудничество. Посредством «дипломатии беспилотниками» Турция стремится добавить еще один уровень к своему политическому, экономическому и военному сотрудничеству с членами Организации тюркских государств. Например, TB2 склоняют чашу весов в пользу Кыргызстана в кыргызско-таджикском приграничном конфликте», - говорит он.

Вторжение России в Украину невольно помогло Турции расширить свою и без того значительную долю на рынке беспилотных летательных аппаратов в Центральной Азии.

Как говорит Озерен, вторжение в Украину вызвало глубокую обеспокоенность среди государств Центральной Азии.

«Например, сделка между Казахстаном и Турцией является одним из внешних последствий войны в Украине», - сказал Озерен.