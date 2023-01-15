Фото — Число погибших в результате удара ракеты по многоэтажке в Днепре выросло до 9 человек, ранены — 64

CentralAsia (CA) - В субботу 14 января россияне попали [ракетой] в жилой дом в Днепре, сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Telegram-канале.

Нацполиция сообщила, что по состоянию на 20:00 в результате удара по многоэтажке Днепра погибли 5 человек, ранены - 64. Из-под завалов спасли 35 человек, из которых 6 детей.

Как сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своём Telegram-канале, по состоянию на 21:50 в результате ракетного удара число погибших возросло до 9 человек, в том числе один ребёнок.

Спасены из здания 37 человек, из них 6 детей; ранены 64 человека, из них 14 детей.

Как пишет «Украинская правда», представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что ракета, выпущенная по многоэтажке в Днепре – это ракета Х-22, выпущенная из дальнего бомбардировщика Ту-22М3, запуски проводились из района Курска и Азовского моря. Всего 5 пусков этих ракет.

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