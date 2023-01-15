Чемпион по борьбе, ставший мэром, столкнулся с серьезными проблемами в столице Монголии

Сумъяабазар Долгорсурэн

CentralAsia (MNG) - Два десятилетия назад Сумъяабазар Долгорсурэн сражался с соперниками на борцовском ковре как олимпийский спортсмен. Теперь он целыми днями пытается решить проблемы дорожного движения и загрязнения воздуха в Улан-Баторе в качестве мэра монгольской столицы.

Хотя его борцовская карьера подошла к концу, Сумъяабазар все еще принимает вызовы, которые приводят как к победам, так и к поражениям. Ему приписывают улучшение парков и открытых пространств, но его обвиняют во все более невыносимом трафике.

От его успеха зависит многое. Население Улан-Батора почти утроилось за последние два десятилетия и достигло 1,6 млн человек, что создает серьезную нагрузку на его стареющую инфраструктуру, которая в основном восходит к советской эпохе. Многие жители надеются, что 48-летний мэр решит множество проблем их города, которые варьируются от доступного жилья до загрязнения воздуха и пробок.

Проблемы огромны, но Сумъяабазар не привыкать к давлению. Он выиграл турнир по борьбе в 2006 году. Он также представлял Монголию на Олимпийских играх в Атланте и Сиднее. У него даже было короткое время в качестве бойца смешанных единоборств (ММА).

Его уникальная способность успешно бросать своих соперников на землю передается по наследству — три его брата и его отец боролись на национальном уровне. Один из братьев, Дагвадорж, отправился в Японию, где стал Йокодзуна, высшей наградой в борьбе сумо.

В то время как некоторые смеялись над борцом, пытающимся управлять столицей страны, политика и борьба раньше смешивались в этой североазиатской стране.

Самый известный монгольский борец Бат-Эрдэнэ Бадмаанямбуу 11 раз выигрывал национальный турнир Наадам, а затем сделал успешную карьеру в качестве члена парламента. Другой феномен борьбы и дзюдо, Баттулга Халтмаа, был пятым президентом Монголии.

Боксеры и борцы за пределами Монголии также добились политического успеха после выхода на пенсию. Нынешний мэр Киева Виталий Кличко выиграл несколько боксерских титулов в супертяжелом весе. А яркий профессиональный рестлер Джесси Вентура баллотировался на пост губернатора Миннесоты в начале 2000-х.

Сумъяабазар последовал их примеру и хочет сделать себе имя как специалист по решению проблем. Он сократил расходы, чтобы сократить бюджет города, вплоть до запрета праздничных вечеринок в конце года для городских служащих.

Мэр также предпринял шаги, чтобы остановить разрушение исторических русских зданий в своем городе и принял меры по их сохранению.

«Различные проекты по благоустройству и благоустройству центра города были реализованы с определенной настойчивостью и компетентностью», — сказал Джулиан Диркес, канадский профессор государственной политики и частый гость в городе. «Менее очевидно, что это приносит ему большое общественное одобрение».

Как указывает Диркес, многие выразили сомнение в том, что на проекты по благоустройству Сумъяабазара потрачены деньги не зря. Критики в социальных сетях раскритиковали некоторые из этих усилий, вынудив мэра отключить по крайней мере один из них — план по улучшению течения реки Сэлбэ через город.

Многие местные жители хотят, чтобы город сосредоточился на улучшении инфраструктуры за пределами центра города. Беспорядочные окраины города, известные как юртовые районы, до сих пор находятся в плачевном состоянии.

В большинстве этих районов отсутствуют многие основные коммунальные услуги, такие как центральное отопление и водопровод. Асфальтированные дороги, государственные школы, службы экстренной помощи и другие особенности городской ткани также не хватает или отсутствует. Семьи отапливают свои дома угольными брикетами, которые загрязняют окрестности города.

Сумъяабазар, член правящей Монгольской народной партии (МНП), похоже, поддерживает политику замены юрт многоквартирными домами, что дает жителям возможность обменять свою землю на кондоминиум.

Ранее в этом году мэр объявил, что 30 млрд тугриков (8,8 млн долларов) будут выделены из бюджета столицы на улучшение инфраструктуры в юрточных районах. Это далеко не то, что необходимо для капитального ремонта этих областей, но бюджет Монголии был ограничен падением иностранных инвестиций и глобальными экономическими препятствиями, которые вызвали стремительный рост инфляции.

Чтобы заплатить за улучшения, Сумъяабазар попытался открыть двери для новых предприятий, продвигая свободную рыночную экономику и ослабляя ограничения. В прошлом году он снял большинство ограничений на время закрытия, позволив владельцам бизнеса работать всю ночь.

«В Улан-Баторе должна быть ночная жизнь и бизнес», — сказал он в пресс-релизе. «Если у вас есть специальное здание для обслуживания и торговли, вы можете открывать не только бары и дискотеки, но и рестораны, кафе и продуктовые магазины до 5:00 утра, увеличивая свой доход и расширяя свой бизнес».

«Мы стремимся создать городские улицы, которые продвигают монгольские обычаи, культуру, национальную кухню и средства к существованию, чтобы поддерживать граждан и бизнес, а также активно проводить политику в Улан-Баторе для поддержки туризма и развития».

Несмотря на визуальные улучшения в Улан-Баторе, Сумъяабазар по-прежнему сталкивается с проблемами общественного мнения. Он получает признание за улучшение атмосферы в центре города. Но он также подвергается резкой критике со стороны пользователей сети, которые ищут чиновников, виноватых в проблемах с дорожным движением города.

Другие просто настороженно относятся к политикам Улан-Батора, учитывая историю города с коррупцией и захватом земель, совершенными при предыдущих администрациях. Избежать тучи споров непросто в стране, где общественность предполагает, что большинство политиков занимаются теневыми побочными делами, что стало еще более очевидным из недавних заголовков о «угольной мафии», наживающейся на горнодобывающей промышленности страны.

«Я очень скептически отношусь к тому, что команда Сумъяабазара сможет изменить Улан-Батор к лучшему», — сказал Сумати Лувсандэндэв, глава Фонда Сант Марал, общественной организации по проведению опросов. «Все последующие городские власти имеют репутацию высокоуровневой коррупции, бесхозяйственности и низкого профессионализма».

Чтобы добиться успеха, ему нужно оставаться выше перекладывания вины и обвинений, которые угрожают свержением других высокопоставленных лидеров у власти. Но Сумъяабазар не из тех, кто состязается в популярности. Он вырос, решая проблемы не с обаянием, а с грубой силой.

Личность не может быть сильной стороной Сумъяабазара. Но для решения множества проблем города потребуются усилия другого рода, решительный подход, который может хорошо подойти человеку, который пришел к власти благодаря спорту, который требует не только силы, но и значительной стратегии.

автор: Майкл Кон

перевод: Татар С.Майдар

источник: bne IntelliNews

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