Великобритания передает Украине 14 танков Challenger 2

CentralAsia (CA) - Великобритания передает Украине 14 танков Challenger 2.

Как сообщает офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака, эскадрилья из 14 танков отправится в страну в ближайшие недели после того, как премьер-министр сообщил президенту Зеленскому, что Великобритания окажет дополнительную поддержку Украине в сухопутной войне.

Ожидается, что за ними последуют около 30 AS90, которые представляют собой большие самоходные орудия, управляемые пятью артиллеристами.

Министр обороны Великобритании изложит дополнительные детали этой поддержки в Палате общин в понедельник.

Великобритания начнет обучение украинских вооруженных сил использованию танков и пушек в ближайшие дни.