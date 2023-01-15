Великобритания передает Украине 14 танков Challenger 2
- Азия и мир, политика
- 10:23, 15 января 2023
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CentralAsia (CA) - Великобритания передает Украине 14 танков Challenger 2.
Как сообщает офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака, эскадрилья из 14 танков отправится в страну в ближайшие недели после того, как премьер-министр сообщил президенту Зеленскому, что Великобритания окажет дополнительную поддержку Украине в сухопутной войне.
Ожидается, что за ними последуют около 30 AS90, которые представляют собой большие самоходные орудия, управляемые пятью артиллеристами.
Министр обороны Великобритании изложит дополнительные детали этой поддержки в Палате общин в понедельник.
Великобритания начнет обучение украинских вооруженных сил использованию танков и пушек в ближайшие дни.
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