экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Великобритания передает Украине 14 танков Challenger 2

CentralAsia (CA) -  Великобритания передает Украине 14 танков Challenger 2.

Как сообщает офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака, эскадрилья из 14 танков отправится в страну в ближайшие недели после того, как премьер-министр сообщил президенту Зеленскому, что Великобритания окажет дополнительную поддержку Украине в сухопутной войне.

Ожидается, что за ними последуют около 30 AS90, которые представляют собой большие самоходные орудия, управляемые пятью артиллеристами.

Министр обороны Великобритании изложит дополнительные детали этой поддержки в Палате общин в понедельник.

Великобритания начнет обучение украинских вооруженных сил использованию танков и пушек в ближайшие дни.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com