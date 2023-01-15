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На Филиппинах в результате наводнений погибло 27 человек

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 27 человек погибли в результате штормов на Филиппинах в этом месяце, пишет Malaymail.

Сильные ливни и наводнения обрушились на южные и центральные острова страны с рождественских выходных, вынудив сотни тысяч людей покинуть свои дома.

11 человек получили ранения и трое числятся пропавшими без вести.

По данным управления гражданской обороны, более 83 тыс. человек укрываются в эвакуационных центрах, и более 1200 домов были повреждены наводнениями и проливными дождями.

Филиппины входят в число наиболее уязвимых стран к последствиям изменения климата, и ученые предупреждают, что штормы становятся все более мощными по мере того, как в мире становится теплее.

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