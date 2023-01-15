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Самолёт с 72 пассажирами потерпел крушение в Непале. Видео

CentralAsia (CA) -  Самолет, на котором находились 72 человека, потерпел крушение в международном аэропорту Покхара в Непале, пишет РИА Новости.

Ведутся спасательные работы, аэропорт закрыт.

Сообщается о 16 погибших.

Как пишет Nepalnews, самолет ATR-72 авиакомпании Yeti Airlines, вылетевший из Катманду в Покхару в 10:33 утра, потерпел крушение.

На борту самолета находились два пилота, две стюардессы и 68 пассажиров.

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