Самолёт с 72 пассажирами потерпел крушение в Непале. Видео
- Азия и мир, происшествия
- 12:36, 15 января 2023
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CentralAsia (CA) - Самолет, на котором находились 72 человека, потерпел крушение в международном аэропорту Покхара в Непале, пишет РИА Новости.
Ведутся спасательные работы, аэропорт закрыт.
Сообщается о 16 погибших.
Как пишет Nepalnews, самолет ATR-72 авиакомпании Yeti Airlines, вылетевший из Катманду в Покхару в 10:33 утра, потерпел крушение.
На борту самолета находились два пилота, две стюардессы и 68 пассажиров.
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