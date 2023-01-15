Из-за наводнений в Калифорнии погибли 19 человек. Около 25 млн человек находятся под угрозой наводнения

// BBC News

CentralAsia (CA) - В результате наводнений в Калифорнии несколько водных путей были затоплены, по меньшей мере 19 человек погибли, и тысячам приказано эвакуироваться, пишет «Би-би-си».

Около 25 млн человек в Калифорнии находятся под угрозой наводнения в эти дни, поскольку последний из парада смертоносных штормов обрушился на штат.

По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, за последние 16 дней в разгар мегазасухи на этот штат обрушилось около 24 триллионов галлонов воды.

Он говорит, что Калифорнии необходимо переосмыслить то, как она управляет водными ресурсами, потому что инфраструктура здесь была построена на время, которого больше не существует.

Калифорнийцы привыкли к экстремальным погодным условиям - лесным пожарам, засухе и угрозе землетрясений, и многие ожидают «Большого землетрясения», которое предсказывают многие эксперты. Но «штормовой парад», обрушившийся на Калифорнию, - это что-то новенькое, пишет издание.

Президент США Джо Байден распорядился выделить федеральную помощь округам Сакраменто, Мерсед и Санта-Крус.

Специалист по климатологии НАСА Кимберли Рейн Майнер говорит, что проблема с таким количеством сильных штормов подряд заключается в том, что почва уже насыщена и не может быстро поглощать количество падающей воды.

// BBC News